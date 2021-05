Maradona è stato ucciso? Spunta l'accusa choc (Di giovedì 20 maggio 2021) La procura di San Isidro modifica l'imputazione per i sette indagati. Adesso rischiano una pena che va dagli 8 ai 25 anni di reclusione Leggi su ilgiornale (Di giovedì 20 maggio 2021) La procura di San Isidro modifica l'imputazione per i sette indagati. Adesso rischiano una pena che va dagli 8 ai 25 anni di reclusione

Advertising

napolipiucom : #Maradona È STATO UCCISO: LUQUE, LO PSICHIATRA E ALTRI CINQUE IMPUTATI PROCESSATI PER OMICIDIO - dondam85 : @IlBacchettone @PochoLavezzi Marò che spettacolo. Da quando è andato via lui non voglio più legarmi affettivamente… - anteprima24 : ** 'Maradona è stato ucciso': sette persone accusate di omicidio volontario ** - DilectisG : RT @napolista: Gli inquirenti hanno formalizzato le accuse per gli operatori sanitari che seguivano El Pibe. Rischiano fino a 25 anni di ca… - napolista : Gli inquirenti hanno formalizzato le accuse per gli operatori sanitari che seguivano El Pibe. Rischiano fino a 25 a… -