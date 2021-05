L’ultimo ballo di LeBron e Steph (Di giovedì 20 maggio 2021) Doveva essere la partita più intensa e affascinante di questo torneo play-in e alla fine la sfida tra i Los Angeles Lakers e i Golden State Warriors non ha tradito le attese. Anzi, per un paio d’ore ci ha teletrasportati direttamente in una di quelle Finals di metà decennio nelle quali il folleggiare di Steph Curry si scontrava con la granitica completezza di LeBron James. E anche senza i riflettori delle partite che valgono l’anello, i due più grandi giocatori di questa generazione hanno garantito il consueto spettacolo, regalandoci forse L’ultimo scontro diretto di una bellissima rivalità. E al termine di una gara tiratissima l’hanno spuntata in rimonta i Lakers grazie a una tripla al buio di LeBron, che ha rotto la parità fissata a quota 100. I campioni in carica affronteranno quindi al primo turno i Phoenix Suns ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 20 maggio 2021) Doveva essere la partita più intensa e affascinante di questo torneo play-in e alla fine la sfida tra i Los Angeles Lakers e i Golden State Warriors non ha tradito le attese. Anzi, per un paio d’ore ci ha teletrasportati direttamente in una di quelle Finals di metà decennio nelle quali il folleggiare diCurry si scontrava con la granitica completezza diJames. E anche senza i riflettori delle partite che valgono l’anello, i due più grandi giocatori di questa generazione hanno garantito il consueto spettacolo, regalandoci forsescontro diretto di una bellissima rivalità. E al termine di una gara tiratissima l’hanno spuntata in rimonta i Lakers grazie a una tripla al buio di, che ha rotto la parità fissata a quota 100. I campioni in carica affronteranno quindi al primo turno i Phoenix Suns ...

badkiki1 : @ebreieisraele Ma anche no. Ascolti i loro album('il ballo della vita' e soprattutto l'ultimo 'teatro d'ira') e ne riparliamo. - acm_davide : RT @cmdotcom: #Calhanoglu sa come battere l'#Atalanta, il #Milan è sulle sue spalle: a Bergamo l'ultimo ballo - rossxnerifan : RT @cmdotcom: #Calhanoglu sa come battere l'#Atalanta, il #Milan è sulle sue spalle: a Bergamo l'ultimo ballo - savageimperator : RT @cmdotcom: #Calhanoglu sa come battere l'#Atalanta, il #Milan è sulle sue spalle: a Bergamo l'ultimo ballo - mvb_stan : RT @cmdotcom: #Calhanoglu sa come battere l'#Atalanta, il #Milan è sulle sue spalle: a Bergamo l'ultimo ballo -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultimo ballo L'ultimo ballo di LeBron e Steph L'Ultimo Uomo