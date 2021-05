La tassa di successione tramonta in un'ora (Di giovedì 20 maggio 2021) A marcare le distanze all’interno della maggioranza, agitandone le acque fino a richiedere l’intervento di Draghi, stavolta è il tema del fisco. Con Enrico Letta che, per finanziare la sua proposta di una dote di 10mila euro ciascuno per “la metà dei 18enni italiani” propone di tassare “eredità e donazioni superiori a 5 milioni di euro”, lasciando la franchigia di un milione e aumentando progressivamente l’aliquota fino al 20%: “Un aiuto concreto per studi, casa, lavoro – twitta - Chiediamo all’1% più ricco del Paese di pagarla con la tassa di successione”. Forza Italia lo stoppa subito, con entrambi i capigruppo Bernini e Occhiuto: “Proposta irricevibile, con noi al governo se lo scordi”. Ma è Draghi, in conferenza stampa, dopo una sola ora dal lancio della proposta, a togliere dal tavolo l’argomento prima che monti la polemica: “Non ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 20 maggio 2021) A marcare le distanze all’interno della maggioranza, agitandone le acque fino a richiedere l’intervento di Draghi, stavolta è il tema del fisco. Con Enrico Letta che, per finanziare la sua proposta di una dote di 10mila euro ciascuno per “la metà dei 18enni italiani” propone dire “eredità e donazioni superiori a 5 milioni di euro”, lasciando la franchigia di un milione e aumentando progressivamente l’aliquota fino al 20%: “Un aiuto concreto per studi, casa, lavoro – twitta - Chiediamo all’1% più ricco del Paese di pagarla con ladi”. Forza Italia lo stoppa subito, con entrambi i capigruppo Bernini e Occhiuto: “Proposta irricevibile, con noi al governo se lo scordi”. Ma è Draghi, in conferenza stampa, dopo una sola ora dal lancio della proposta, a togliere dal tavolo l’argomento prima che monti la polemica: “Non ...

EnricoLetta : Su @7Corriere lancio proposta di #dote per i #diciottenni. Per la generazione più in crisi un aiuto concreto per st… - peppeprovenzano : La proposta del #PD è dare. Ai giovani, che non hanno avuto nulla o troppo poco. Pres #Draghi, la tassa di successi… - antoniomisiani : Bella e coraggiosa la proposta di @EnricoLetta: una dote di autonomia ai giovani 18enni per lo studio, il lavoro, l… - gyomax8 : Farsi bocciare da #Draghi non è stata una buona mossa. Un altro paio di bocciature ed arriva Renzi con: '#Letta… - NCicuta : RT @Agenzia_Ansa: Draghi stoppa Letta sulla tassa di successione. Il segretario del Pd pensa a una 'dote per i diciottenni pagata dall'1% p… -