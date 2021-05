Advertising

sportli26181512 : Inter, arrivano i soldi. Ufficializzato il finanziamento di Oaktree: Inter, arrivano i soldi. Ufficializzato il fin… - Pompeo94 : RT @AndreaInterNews: Tre mesi a parlare di nulla solo perché da Nanchino né Milano arrivano più notizie 'dirette' sull'Inter eh ma BC Partn… - AndreaInterNews : Tre mesi a parlare di nulla solo perché da Nanchino né Milano arrivano più notizie 'dirette' sull'Inter eh ma BC Pa… - Bubu_Inter : RT @Gazzetta_it: Inter, arrivano i soldi. Ufficializzato il finanziamento di Oaktree - Gazzetta_it : Inter, arrivano i soldi. Ufficializzato il finanziamento di Oaktree -

Ultime Notizie dalla rete : Inter arrivano

Zhang potrà così saldare gli oneri e rimanere al comando dell'. LA NOTA ? "A seguito di un processo di due diligence e con una comune visione a lungo termine del progetto, è stata finalizzata ......e firmato da Christian La Fauci che ci accompagnerà in questi mesi di estate che. Per gli ... dal'Allenatore nel pallone al Guerin Sportivo, dalla Roma del Barone alla Lazio del - 9, dall'...Le squadre che giocano in Champions League sono grandi club. LAUTARO – “Sta giocando per una grande squadra, la miglior squadra d’Italia, che ha una storia incredibile. L’ho visto crescere nelle giova ...La società americana farà confluire nelle casse del club nerazzurro 250 milioni di euro che serviranno per convincere Conte a restare ...