In camera da letto aveva mitragliatrici e un fucile: arrestato un operaio (Di giovedì 20 maggio 2021) Borgarello (Pavia) - Un arsenale clandestino, con armi pesanti. La squadra Mobile della Questura di Pavia ha arrestato un 40enne di Borgarello e sequestrato quattro armi e relativo munizionamento : ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 20 maggio 2021) Borgarello (Pavia) - Un arsenale clandestino, con armi pesanti. La squadra Mobile della Questura di Pavia haun 40enne di Borgarello e sequestrato quattro armi e relativo munizionamento : ...

Advertising

manidibimbo : @goldenitzan @heroinexpol questo non è il letto di camera sua? - saria_mba : @mmorphine_ @alesaura A me lascia perplessità anche il colore della parete della Camera da letto che sopra ha il de… - barb_edwire : La mia camera da letto completamente rosa, i miei trucchi, i miei vestiti colorati e i miei capelli lunghi avrebber… - jvngkookfake : @tvehvungg *lo prende in braccio* coccolee *lo porta in camera e lo fa sedere sul letto per poi mettersi accanto a lui* - pantoclastia : RT @afrizox: Io voglio solo farvi notare che se il missile fosse esploso, sarebbe esploso nella camera da letto di civili mentre erano addo… -