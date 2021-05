Gruppo Cap: bilancio 2020, 344 mln di ricavi e 100 mln in investimenti (Di giovedì 20 maggio 2021) Milano, 20 mag. (Adnkronos) – Circa 344 milioni di euro di ricavi, un risultato netto d’esercizio di 18,56 milioni di euro e 86,14 milioni di Ebitda. Sono i numeri del bilancio consolidato 2020 del Gruppo Cap, l’azienda pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano. Nell’anno della pandemia gli investimenti in infrastrutture a servizio del territorio hanno superato i 105 milioni di euro, pari al 45% dei ricavi della tariffa. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 20 maggio 2021) Milano, 20 mag. (Adnkronos) – Circa 344 milioni di euro di, un risultato netto d’esercizio di 18,56 milioni di euro e 86,14 milioni di Ebitda. Sono i numeri delconsolidatodelCap, l’azienda pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano. Nell’anno della pandemia gliin infrastrutture a servizio del territorio hanno superato i 105 milioni di euro, pari al 45% deidella tariffa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Energia: Lanuzza (Gruppo Cap), 'gli scarti alimentari insieme ai fanghi per produrne di più'... - TV7Benevento : Energia: Lanuzza (Gruppo Cap), ‘il biogas dai fanghi, nostro contributo produzione’... - TV7Benevento : Gruppo Cap: bilancio 2020, 344 mln di ricavi e 100 mln in investimenti... - Gazzettadmilano : Gruppo Cap, nell’anno del Covic ricevi per 344 milioni, utile per 18,56 milioni, margine operativo di 86,14 milioni. - LaNotifica : La pandemia non ferma il Gruppo Cap, nel 2020 ricavi per 344 mln -

Ultime Notizie dalla rete : Gruppo Cap Il Gruppo Cap cresce anche durante il covid,prosegue piano sostenibilità MILANO " Un'annata difficile come il 2020, con la crisi innescata dalla pandemia da Covid 19, non ha fermato il Gruppo CAP. L'azienda che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano ha presentato il bilancio consolidato; che vanta ricavi per oltre 344 mln e un utile di 18,56 ...

La pandemia non ferma il Gruppo Cap, nel 2020 ricavi per 344 mln Un'annata difficile come il 2020, con la crisi innescata dalla pandemia da Covid 19, non ha fermato il Gruppo CAP. L'azienda che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano ha presentato il bilancio consolidato, che vanta ricavi per oltre 344 mln e un utile di 18,56 ...

Il Gruppo Cap cresce anche durante il covid,prosegue piano sostenibilità Qui News Valdera Energia: Lanuzza (Gruppo Cap), ‘il biogas dai fanghi, nostro contributo produzione' Milano, 20 mag. (Adnkronos) - “Dalla fermentazione dei fanghi di depurazione produciamo biogas, che è già energia, il quale poi si può filtrare e ...

Energia: Lanuzza (Gruppo Cap), ‘gli scarti alimentari insieme ai fanghi per produrne di più’ Condividi questo articolo:Milano, 20 mag. (Adnkronos) – “Ai fini dello smaltimento per la produzione di energia, l’unica differenza tra il contenuto di una fognatura e uno yogurt è la classificazione, ...

MILANO " Un'annata difficile come il 2020, con la crisi innescata dalla pandemia da Covid 19, non ha fermato il. L'azienda che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano ha presentato il bilancio consolidato; che vanta ricavi per oltre 344 mln e un utile di 18,56 ...Un'annata difficile come il 2020, con la crisi innescata dalla pandemia da Covid 19, non ha fermato il. L'azienda che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano ha presentato il bilancio consolidato, che vanta ricavi per oltre 344 mln e un utile di 18,56 ...Milano, 20 mag. (Adnkronos) - “Dalla fermentazione dei fanghi di depurazione produciamo biogas, che è già energia, il quale poi si può filtrare e ...Condividi questo articolo:Milano, 20 mag. (Adnkronos) – “Ai fini dello smaltimento per la produzione di energia, l’unica differenza tra il contenuto di una fognatura e uno yogurt è la classificazione, ...