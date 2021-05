Giro d’Italia 2021, Andrea Vendrame vince a Bagno di Romagna. Ciccone e Nibali attaccano in coppia! (Di giovedì 20 maggio 2021) Tanta, troppa sfortuna, ma finalmente una gioia che ripaga di tutti gli sforzi: il Bel Paese torna a gioire nel Giro d’Italia 2021, la dodicesima tappa è infatti griffata Andrea Vendrame. Il veneto dell’AG2R Citroen si impone sul traguardo di Bagno di Romagna in una frazione durissima, gestita al meglio a livello tattico: per lui ovviamente il successo più bello della carriera. In chiave classifica generale non cambia nulla: sempre in Maglia Rosa Egan Bernal. Inizio di frazione nervosissimo e ricco di rischi e di attacchi. A pagarne le spese è stato Alessandro De Marchi, ex Maglia Rosa della Israel Start-Up Nation, finito a terra e costretto al ritiro per la frattura della clavicola. Dopo un’ora a tutta è andato via il tentativo giusto di fuga. Sedici corridori in ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) Tanta, troppa sfortuna, ma finalmente una gioia che ripaga di tutti gli sforzi: il Bel Paese torna a gioire nel, la dodicesima tappa è infatti griffata. Il veneto dell’AG2R Citroen si impone sul traguardo didiin una frazione durissima, gestita al meglio a livello tattico: per lui ovviamente il successo più bello della carriera. In chiave classifica generale non cambia nulla: sempre in Maglia Rosa Egan Bernal. Inizio di frazione nervosissimo e ricco di rischi e di attacchi. A pagarne le spese è stato Alessandro De Marchi, ex Maglia Rosa della Israel Start-Up Nation, finito a terra e costretto al ritiro per la frattura della clavicola. Dopo un’ora a tutta è andato via il tentativo giusto di fuga. Sedici corridori in ...

