Gaza, la farsa di una tregua in una immensa prigione a cielo aperto (Di giovedì 20 maggio 2021) Hanno bombardato. Hanno sparato razzi. Hanno reso ancora più disumana la vita in quella Striscia insanguinata. Si sono combattuti e ora stanno per raggiungere l'ennesimo cessate il fuoco. Come è ... Leggi su globalist (Di giovedì 20 maggio 2021) Hanno bombardato. Hanno sparato razzi. Hanno reso ancora più disumana la vita in quella Striscia insanguinata. Si sono combattuti e ora stanno per raggiungere l'ennesimo cessate il fuoco. Come è ...

Advertising

giuspalt : RT @globalistIT: Hanno bombardato. Hanno sparato razzi. Hanno reso ancora più disumana la vita in quella Striscia insanguinata #Israel #Gaz… - globalistIT : Hanno bombardato. Hanno sparato razzi. Hanno reso ancora più disumana la vita in quella Striscia insanguinata… - Mosca31589078 : RT @mazzettam: A margine della tragedia c'è ampio spazio per la farsa. Come quella che vede i nazionalisti indù solidarizzare con grande en… - peeyonkou : RT @mazzettam: A margine della tragedia c'è ampio spazio per la farsa. Come quella che vede i nazionalisti indù solidarizzare con grande en… - MarcoCampa10 : RT @mazzettam: A margine della tragedia c'è ampio spazio per la farsa. Come quella che vede i nazionalisti indù solidarizzare con grande en… -