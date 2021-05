Energia | Lanuzza Gruppo Cap | ‘gli scarti alimentari insieme ai fanghi per produrne di più’

Leggi su ildenaro

Milano, 20 mag. (Adnkronos) – "Ai fini dello smaltimento per la produzione di, l'unica differenza tra il contenuto di una fognatura e uno yogurt è la classificazione, ma le caratteristiche di questi prodotti sono compatibili con i nostri depuratori, che nascono per ima hanno spazio anche per altre materie organiche".