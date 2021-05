Covid: contagi in lieve aumento rispetto a ieri, tasso di positività al 2,3% (Di giovedì 20 maggio 2021) lieve risalita della curva epidemica secondo i dati odierni del Bollettino del ministero della Salute sull'andamento del Covid 19 in Italia. Oggi i nuovi positivi sono 5.741, contro i 5.506 di ieri. ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 20 maggio 2021)risalita della curva epidemica secondo i dati odierni del Bollettino del ministero della Salute sull'andamento del19 in Italia. Oggi i nuovi positivi sono 5.741, contro i 5.506 di. ...

Advertising

borghi_claudio : Un pezzo d'Italia invece continua a dire scemenze eppure va avanti come se nulla fosse. - Corriere : Argentina, record di contagi: «Rischiamo il collasso». Le vittime sono quasi 750 al giorno - LegaSalvini : DOPO LA FESTA SCUDETTO DELL'INTER NON C'È STATO UN AUMENTO DI CONTAGI COVID - ElskeKevie25 : Covid, in picchiata contagi e pressione sulle terapie intensive ma 4,5 milioni di over 60 non sono vaccinati… - TgrRaiSicilia : Sono 443 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia La Regione è sesta per numero di contagi giornalieri -