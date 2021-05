Chi è Ludovico Tersigni | il nuovo conduttore di X Factor

(Di giovedì 20 maggio 2021) È romano, ha 25 anni, è tra i protagonisti della serie tv teen Skam Italia. Il suo nome èed è ildi XItalia, dopo la guida di Alessandro Cattelan durata dal 2011 al 2020.ama la recitazione ma anche la musica, di cui è grande appassionato: oltre a conoscerla e ad ascoltarla, suona il basso e la chitarra e ha una band di cui non ha mai svelato il nome. La sua carriera inizia ancora bambino: a scuola si divideva tra musica e teatro. Nel 2014 ha interpretato il ruolo dinel film di Diego Bianchi (in arte Zoro) Arance e Martello, presentato durante la 71esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Nel 2016, ha fatto parte del cast di L’estate addosso, pellicola scritta e diretta da Gabriele ...

Nel 2014 ha interpretato il ruolo dinel film di Diego Bianchi , in arte Zoro , Arance e Martello , presentato durante la 71esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia . A ...X Factor ha scelto il suo frontman: saràTersigni il conduttore dello show di Sky prodotto da Fremantle, atteso a settembre su Sky e NOW.