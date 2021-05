Borse di studio per gli allievi del Conservatorio (Di giovedì 20 maggio 2021) Nell’ambito del Protocollo di Intesa intercorrente tra il Conservatorio Statale di Musica ‘Giuseppe Martucci’ di Salerno in persona del Presidente Avv. Aniello Cerrato e del Direttore M°. Fulvio Maffia ed il Rotary Club Salerno Duomo in persona del Presidente Avv. Alberto Cerracchio, è stato indetto un Bando per concedere alcune Borse di studio agli allievi più meritevoli. La selezione ha visto la partecipazione di numerosi allievi e nelle selezioni che si sono svolte, da ultima lo scorso 18 maggio, la Commissione giudicatrice composta dal Direttore Fulvio Maffia, dal Prof. Fulvio Artiano e dalla Prof.ssa Maria Concetta Immacolata Battista ha apprezzato il notevole grado e le capacità possedute da tutti i partecipanti e tra questi ha dichiarato meritevoli dei premi e quindi vincitori: Primo ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 20 maggio 2021) Nell’ambito del Protocollo di Intesa intercorrente tra ilStatale di Musica ‘Giuseppe Martucci’ di Salerno in persona del Presidente Avv. Aniello Cerrato e del Direttore M°. Fulvio Maffia ed il Rotary Club Salerno Duomo in persona del Presidente Avv. Alberto Cerracchio, è stato indetto un Bando per concedere alcunediaglipiù meritevoli. La selezione ha visto la partecipazione di numerosie nelle selezioni che si sono svolte, da ultima lo scorso 18 maggio, la Commissione giudicatrice composta dal Direttore Fulvio Maffia, dal Prof. Fulvio Artiano e dalla Prof.ssa Maria Concetta Immacolata Battista ha apprezzato il notevole grado e le capacità possedute da tutti i partecipanti e tra questi ha dichiarato meritevoli dei premi e quindi vincitori: Primo ...

