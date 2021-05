ATP Lione: Jannik Sinner eliminato in rimonta da un ottimo Rinderknech (Di giovedì 20 maggio 2021) Cade un’altra testa di serie (la sesta) a Lione. Jannik Sinner è infatti stato eliminato dal lucky loser Arthur Rinderknech, autore di un’ottima partita e di una rimonta che ha sorpreso l’altoatesino. Ad aspettare il francese adesso c’è Cameron Norrie, che, come Rinderknech, ha ottenuto una delle più importanti vittorie in carriera battendo la testa di serie numero uno del torneo Dominic Thiem. Un solido Rinderknech mette in difficoltà Sinner La partita di Sinner non comincia nel migliore dei modi, considerate le caratteristiche dell’avversario. Ciò che non bisogna fare contro Rinderknech, giocatore molto solido alla servizio (tra i migliori del mondo per ace a partita e per percentuale di punti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) Cade un’altra testa di serie (la sesta) aè infatti statodal lucky loser Arthur, autore di un’ottima partita e di unache ha sorpreso l’altoatesino. Ad aspettare il francese adesso c’è Cameron Norrie, che, come, ha ottenuto una delle più importanti vittorie in carriera battendo la testa di serie numero uno del torneo Dominic Thiem. Un solidomette in difficoltàLa partita dinon comincia nel migliore dei modi, considerate le caratteristiche dell’avversario. Ciò che non bisogna fare contro, giocatore molto solido alla servizio (tra i migliori del mondo per ace a partita e per percentuale di punti ...

