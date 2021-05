Vivere per sempre: cosa dice la scienza? (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ogni morte è una tragedia, e l’invecchiamento e le sue conseguenze uccidono molte più persone di qualsiasi altra cosa. Come è ovviamente normale che sia: è nell’ordine naturale delle cose. Ma affrontare i meccanismi dell’invecchiamento sarebbe allora il fulcro centrale. Ma allora perchè per la medicina è così difficile allungare la vita? Lo scopo della medicina è quello di eludere la morte e la malattia, di migliorare la salute. Questa è anche una logica primaria e il risultato in numerose altre industrie umane come l’agricoltura. Il successo nella ricerca sul cancro implica che i pazienti oncologici diventino sopravvissuti al cancro, vivendo più a lungo in buona salute. Lo stesso vale per qualsiasi altro campo di medicina ben supportato e approvato pubblicamente per le malattie legate all’età. Eppure, ancora oggi, sull’allungamento della vita umana come ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ogni morte è una tragedia, e l’invecchiamento e le sue conseguenze uccidono molte più persone di qualsiasi altra. Come è ovviamente normale che sia: è nell’ordine naturale delle cose. Ma affrontare i meccanismi dell’invecchiamento sarebbe allora il fulcro centrale. Ma allora perchè per la medicina è così difficile allungare la vita? Lo scopo della medicina è quello di eludere la morte e la malattia, di migliorare la salute. Questa è anche una logica primaria e il risultato in numerose altre industrie umane come l’agricoltura. Il successo nella ricerca sul cancro implica che i pazienti oncologici diventino sopravvissuti al cancro, vivendo più a lungo in buona salute. Lo stesso vale per qualsiasi altro campo di medicina ben supportato e approvato pubblicamente per le malattie legate all’età. Eppure, ancora oggi, sull’allungamento della vita umana come ...

