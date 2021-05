Verso l’Agenzia per la cibersicurezza nazionale Una proposta concreta

Leggi su formiche

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Da tempo emerge con forza l’esigenza per il Governo italiano di ripensare – in un’ottica evolutiva – all’architetturain materia di sicurezza cibernetica, al fine di far fronte alle sempre più pressanti esigenze del settore, che richiedono ormai una piùfocalizzazione sulle sfide da fronteggiare, oltre che maggiore coordinamento e sinergia tra tutti gli attori coinvolti. In tal senso, le recenti parole del sottosegretario Franco Gabrielli – dal 1º marzo 2021, Autorità delegata per la Sicurezza della Repubblica – tese a stimolare un dibattito sull’esigenza di creare una specifica agenzia che sia focalizzata sul tema della cybersecurity non possono che essere accolte con estremo favore. Pertanto, senza alcuna pretesa di completezza e di profondità di analisi, ma con il solo scopo di offrire un supporto inziale per la riflessione ...