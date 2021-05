Udite, udite: Google Pay ora supporta ING in Italia (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ma quel che ci coinvolge maggiormente è il fatto che da oggi il servizio di Google supporta anche le carte di credito di ING Groep N.V.. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ma quel che ci coinvolge maggiormente è il fatto che da oggi il servizio dianche le carte di credito di ING Groep N.V.. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Udite, udite: Google Pay ora supporta ING in Italia #google #googlepay - cellicom : Udite, udite: Google Pay ora supporta ING in Italia - annamariabeatr6 : RT @FmMosca: UDITE UDITE Fate girare per cortesia. SONO MESI CHE LO GRIDO INASCOLTATO #Norimberga ???????? - FmMosca : UDITE UDITE Fate girare per cortesia. SONO MESI CHE LO GRIDO INASCOLTATO #Norimberga ???????? - perramatteo : RT @jacopo_iacoboni: Un sorriso in questo triste giorno ce lo regala Casaleggio: Casaleggio, udite udite, si propone agli iscritti del M5S… -