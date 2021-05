Tra codici gialli e verdi al Ruggi code di ambulanze

(Di mercoledì 19 maggio 2021) di Erika Noschese Oltre 60 pazienti, tra, in attesa di essere visitati. Scene di ordinaria follia ieri mattina presso l’azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio ed’Aragona: fin dalla mattinata di ieri, presso il nosocomio, una lunga fila diche attendevano di lasciare i pazienti in pronto soccorso. Si tratta, come anticipato, didovuti alla carenza di posti letto, costringendo i pazienti al ricovero presso il pronto soccorso. Intanto, sempre nella mattinata di ieri, in pronto soccorso erano ricoverati circa 45 pazienti appartenenti all’area medica, da oltre 3 giorni. La problematica riguarda i posti letto, dimezzati a causa delle disposizioni dei vertici aziendali. Ad oggi, ...

gialli e verdi al Ruggi code di ambulanze: è allarme breast unit. Pazienti ricoverati in pronto soccorso - come titola il quotidiano 'Le Cronache' - anche per tre giorni. Mancano gli ..