Totti | «Roma? Solo menzogne | ma ci penserei Su Buffon…»

Francesco Totti ha rilasciato alcune dichiarazioni nell'intervallo della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Le sue parole ai microfoni di Rai Sport. BUFFON – «Dipendesse da lui, giocherebbe ancora. Ha detto che ha finito il ciclo con la Juventus, se dovesse arrivare un'offerta allettante la valuterà. Ma non so nulla riguardo il suo futuro, è da un po' che non lo sento». Roma – «Sono Solo menzogne, non ho sentito nessuno. Con tutto il rispetto per Mourinho e i Friedkin, se mi chiameranno valuterò con calma la loro proposta».

