Tommaso Zorzi non ce la fa più | lo sfogo sui social è esagerato!

L'influencer Tommaso Zorzi non ce la fa più e si sfoga sui social contro chi lo attacca per la sua frequentazione con l'ex ballerino di amici Tommaso Stanziani, i fan si dividono. Tommaso Zorzi (Foto dal web)Tommaso Zorzi, vincitore dell'ultimo Grande Fratello Vip e Tommaso Stanziani, concorrente dell'ultima edizione di Amici, nelle ultime settimane, sono stati visti diverse volte nel centro di Milano mentre passeggiavano mano nella mano e mentre si scambiavano delle tenere effusioni. Insomma, è sembrato fin da subito chiaro che tra i due ci fosse una relazione o comunque una frequentazione iniziata da poco, anche se al momento di ufficiale non c'è ancora niente. Il ballerino Tommaso Stanziani ha 19 anni ed è stato ...

