Roma, dalla denuncia all'arresto: portato in caserma tenta di strangolare prima se stesso poi i poliziotti (Di mercoledì 19 maggio 2021) Gli agenti della sezione Volanti, diretta da Marco Sangiovanni, hanno arrestato R.D. 23enne del Montenegro per minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale. I fatti Gli agenti transitando in via dei Colli Albani, hanno sentito forti urla provenire da piazzale dei Castelli Romani. Sul posto hanno trovato R. D. in evidente stato di ebbrezza. L'uomo insofferente al controllo, ha iniziato ad insultare gli agenti, rifiutandosi di indossare correttamente la mascherina. Con non poca fatica è stato portato presso gli uffici di Polizia e durante la stesura degli atti, con un gesto repentino, ha cercato di strangolarsi con il laccio della propria felpa. Gli agenti intervenuti per fermare il 23enne sono stati aggrediti al collo con lo stesso laccio. L'uomo è stato trasportato in ospedale in codice giallo mentre uno degli agenti ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma dalla Sindaco Roma, Bertolaso: "Non mi candido" ...si esprime in maniera categorica sulle voci che lo accostano alla candidatura a sindaco di Roma. "... ridotta ad imbarazzante caravanserraglio dalla peggiore gestione dai tempi di Romolo e Remo", scrive ...

Massimo Popolizio porta "Furore" al Teatro Argentina. INTERVISTA Fino al 30 maggio al Teatro Argentina di Roma va in scena "Furore" tratto dal capolavoro di John ... "Mi ha dato tanta fatcia, dice, e dalla fatica e dal lavoro si imparano molte cose". NOTE DI ...

Roma, Dzeko nel mirino dei Los Angeles Galaxy. La conferma dalla Bosnia Corriere dello Sport.it Rubano due auto, ma restano senza benzina: due arresti della Stradale in autostrada Rubano due auto ma restano senza benzina, due arresti dalla polizia stradale di Frosinone. L’attenzione degli agenti è stata attirata dal fatto che in A/1 ...

Parco di Porta Portese, i cittadini in attesa del via libera del Demanio Da anni il comitato di quartiere combatte perché l’area abbandonata diventi un parco pubblico, come deliberato dal municipio e chiesto anche dall’assessorato all’urbanistica. Migliaia di firme inviate ...

