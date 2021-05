Mattarella chiude al bis | Sono vecchio | tra 8 mesi mi posso riposare

(Di mercoledì 19 maggio 2021) L'ipotesibis sembra già tramontata. È lo stesso presidente della Repubblica are, implicitamente, le porte a secondo mandato . Anche a tempo, come accaduto per Giorgio Napolitano che ...

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella chiude

Quotidiano.net

Un secondo mandato perpareva scenario gradito dal Pd e da una parte del Movimento 5 Stelle. Con lui ancora al Colle la strada sarebbe spianata per la conferma di Draghi. Una strategia per ...del Mediocredito Centrale, Bernardo, ha parlato della possibilità di acquistare le filiali del Sud Italia di Banca MPS, operazione che permetterebbe di mettere a posto il tassello finale e ...Roma, 19 maggio 2021 - L'ipotesi Mattarella bis sembra già tramontata. È lo stesso presidente della Repubblica a chiudere, implicitamente, le porte a secondo mandato. Anche a tempo, come accaduto per ...ROMA – Di seguito una nota dell’Ansa, diffusa il 19 maggio. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il Dl Covid sulle aperture. Il decreto entra in vigore “il giorno stesso della s ...