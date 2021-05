LIVE Sinner-Karatsev 0-6 6-3 2-3, ATP Lione in DIRETTA: ripartenza senza break (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-KORDA 2-3 Karatsev, altra buona prima del russo. 40-0 Scorre via veloce e facile il turno di servizio di Karatsev. 30-0 Servizio e dritto di Karatsev. 15-0 Rovescio in rete di Sinner. 2-2 Prima esterna e rovescio di Sinner per chiudere il game. 40-30 Prende la via della rete Karatsev con il dritto, non riesce a Sinner il passante lungolinea. 40-15 Buona seconda di Sinner. 30-15 Karatsev non controlla la risposta su una buona prima al centro di Sinner. 15-15 Risposta profonda di Karatsev, dritto successivo che però va fuori. 0-15 Karatsev riparte con ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-KORDA 2-3, altra buona prima del russo. 40-0 Scorre via veloce e facile il turno di servizio di. 30-0 Servizio e dritto di. 15-0 Rovescio in rete di. 2-2 Prima esterna e rovescio diper chiudere il game. 40-30 Prende la via della retecon il dritto, non riesce ail passante lungolinea. 40-15 Buona seconda di. 30-15non controlla la risposta su una buona prima al centro di. 15-15 Risposta profonda di, dritto successivo che però va fuori. 0-15riparte con ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sinner-Karatsev 0-6 6-3 1-2 ATP Lione in DIRETTA: finisce l’acquazzone si lavora per scoprire il campo -… - SSportNetwork : #SuperSportWednesday #Tennis #ATPLyon Grande reazione di #Sinner, che pareggia il conto aggiudicandosi il… - SSportNetwork : #SuperSportWednesday #Tennis #ATPLyon #Sinner spazzato via nel #primoset da #Karatsev, che si impone 6-0! #live - SSportNetwork : #SuperSportWednesday #Tennis #ATPLyon Inizia malissimo #Sinner, che cede due volte il servizio in avvio di… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Jannik Sinner e Aslan Karatsev riescono finalmente a scendere in campo nel pomeriggio di Lione. Prim… -