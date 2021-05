La moria delle api | in Lombardia decine di milioni sparite nel nulla

(Di mercoledì 19 maggio 2021)didi api letteralmente scomparse nelin meno di un anno e solo in. E la stima è al ribasso perché prende in considerazione solo le api monitorate dagli apicoltori, quindi mancano all’appello gli impollinatori selvatici. E quelle che ci sono, mostrano uno strano fenomeno: dimensioni ridotte e ridotta capacità lavorativa. Il 20 maggio è la Giornata MondialeApi, ma in Italia “la situazione è preoccupante. Le api sono bioindicatori di quello che succede nel nostro ambiente e il segnale che ci stanno dando non è positivo”, dice all’AdnKronos Federica Ferrario, responsabile Campagna Agricoltura di Greenpeace. Diverse le cause che influiscono sul declino degli impollinatori: i cambiamenti climatici, con gli sbalzi di temperatura e i fenomeni meteorologici estremi. Ma ...

Ed è con questo nuovo progetto di tutela che Slow Food celebra la Giornata mondiale delle api, il ... principali responsabili della moria di api, aderendo all'Iniziativa dei Cittadini Europei ...