Giornata mondiale delle api, Coldiretti lancia l’allarme sul clima pazzo (Di mercoledì 19 maggio 2021) ROMA – In occasione della Giornata mondiale delle api istituita dall’Onu, che si festeggia il 20 maggio a livello planetario, non passa inosservato l’allarme lanciato dalla Coldiretti: il clima pazzo, infatti, ha sconvolto le fioriture e ridotto alla fame le api italiane. Le anomalie del meteo che si sono registrate a macchia di leopardo lungo la Penisola hanno colpito le piante in piena fioritura con pesanti conseguenze sul raccolto di miele mentre la pioggia ed il forte vento hanno ulteriormente ostacolato l’attività di bottinatura delle api per salvare le quali – precisa la Coldiretti – in alcune regioni sono state somministrate sostanze zuccherine. La crisi delle api rappresenta un danno ambientale ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 19 maggio 2021) ROMA – In occasione dellaapi istituita dall’Onu, che si festeggia il 20 maggio a livello planetario, non passa inosservatoto dalla: il, infatti, ha sconvolto le fioriture e ridotto alla fame le api italiane. Le anomalie del meteo che si sono registrate a macchia di leopardo lungo la Penisola hanno colpito le piante in piena fioritura con pesanti conseguenze sul raccolto di miele mentre la pioggia ed il forte vento hanno ulteriormente ostacolato l’attività di bottinaturaapi per salvare le quali – precisa la– in alcune regioni sono state somministrate sostanze zuccherine. La crisiapi rappresenta un danno ambientale ...

Ultime Notizie dalla rete : Giornata mondiale Coldiretti Calabria: domani 20 maggio giornata mondiale delle api ...in genere circa 7mila fiori al giorno e ci vogliono quattro milioni di visite floreali per produrre un chilogrammo di miele E' l'allarme ribadito da Coldiretti in occasione della giornata mondiale ...

Iren: due alveari nella centrale cogenerazione Torino Nord Iren ha posizionato, in concomitanza con la giornata mondiale delle api, 2 alveari nella centrale di cogenerazione di Torino Nord gestita da Iren Energia per svolgere, attraverso la presenza di tali insetti, il biomonitoraggio delle matrici ...

Giornata mondiale delle api, i ricercatori di Bologna: "Nel Dna del miele i codici genetici per salvarle" La Repubblica Iren arruola 120 mila api come sentinelle ambientali Torino Ogni giorno impollineranno oltre 60 milioni di fiori. Sono le circa 120 mila api dei due alveari che, in concomitanza con la giornata mondiale delle api (20 maggio), Iren ha posizionato nella c ...

A Vedano Olona Comune, scuole e Parco Pineta coccolano le api seminando facelia Al via nella Giornata mondiale delle api un progetto sperimentale per piantare i fiori violetti che piacciono tanto alle api, per proteggerle e facilitarne il .... Questa pianta, seminata spesso in gi ...

