È uscita dal coma la bimba di 3 anni scivolata nell'Adda: "Dov'è mamma?" Domenica pomeriggio era scivolata nel fiume Adda mentre giocava con un'amichetta nella prima giornata di apertura del Parco Fluviale Belgiardino a Lodi ed era stata trascinata via dalla corrente. Un giovane aveva assistito alla scena e si era immediatamente gettato nelle acque per salvarla e riportarla a riva, chiamando i soccorsi. Oggi la piccola esce dal coma farmacologico e dalla terapia intensiva, apre gli occhi e chiede della mamma. A riportare la notizia è il Corriere della Sera. La piccola è stata ora trasferita in un altro reparto del Papa Giovanni XXIII di Bergamo, non potrà però ancora uscire dall'ospedale: Nel nosocomio bergamasco le è stata diagnosticata una polmonite e dovrà ancora rimanere ricoverata fino a quando non sarà completamente fuori pericolo. Il più, però, è fatto: la piccola era arrivata in ...

