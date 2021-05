Demi Lovato fa coming out: "Mi identifico come non binaria". Datemi del "Loro" (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Nell’ultimo anno e mezzo ho affrontato un percorso di guarigione e ho fatto un lavoro di auto-riflessione. E grazie a questo lavoro è arrivata la rivelazione: mi identifico come non binaria, e cambierò ufficialmente in ‘Loro’ i miei pronomi”. Demi Lovato ha fatto coming out sul suo essere “non binaria” durante il primo episodio del suo nuovo podcast “4D with Demi Lovato”. “Voglio condividere qualcosa di molto personale con voi” ha spiegato ai followers. La cantante statunitense aveva rivelato in passato prima di essere bisessuale, poi, solo lo scorso marzo pansessuale. Ora, invece, “dopo un percorso di guarigione e di introspezione” durato un anno, non-binaria. Le persone non binarie non si ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Nell’ultimo anno e mezzo ho affrontato un percorso di guarigione e ho fatto un lavoro di auto-riflessione. E grazie a questo lavoro è arrivata la rivelazione: minon, e cambierò ufficialmente in ‘’ i miei pronomi”.ha fattoout sul suo essere “non” durante il primo episodio del suo nuovo podcast “4D with”. “Voglio condividere qualcosa di molto personale con voi” ha spiegato ai followers. La cantante statunitense aveva rivelato in passato prima di essere bisessuale, poi, solo lo scorso marzo pansessuale. Ora, invece, “dopo un percorso di guarigione e di introspezione” durato un anno, non-. Le persone non binarie non si ...

