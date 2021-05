Decreto Sostegni Bis: concorso per 4mila cattedre materie Stem (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nel Decreto Sostegni Bis ci sarà un pacchetto di interventi sulla scuola; previsti fondi anche per il concorso nelle materie “Stem” Tra i provvedimenti del Decreto Sostegni bis ci sarà un pacchetto di interventi sulla scuola, in particolare per quanto riguarda le assunzioni degli insegnanti in vista del prossimo anno scolastico. Ai fondi previsti per le scuole paritarie, a quelli per l’avvio dell’anno scolastico e a quelli per il supporto psicologico, dovrebbe aggiungersi l’anticipo del concorso ordinario già bandito per 4mila cattedre nelle materie Stem. Il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi sta lavorando per cercare una soluzione che preveda almeno 20mila assunzioni ... Leggi su zon (Di mercoledì 19 maggio 2021) NelBis ci sarà un pacchetto di interventi sulla scuola; previsti fondi anche per ilnelle” Tra i provvedimenti delbis ci sarà un pacchetto di interventi sulla scuola, in particolare per quanto riguarda le assunzioni degli insegnanti in vista del prossimo anno scolastico. Ai fondi previsti per le scuole paritarie, a quelli per l’avvio dell’anno scolastico e a quelli per il supporto psicologico, dovrebbe aggiungersi l’anticipo delordinario già bandito pernelle. Il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi sta lavorando per cercare una soluzione che preveda almeno 20mila assunzioni ...

