Bertolaso: «Non mi candido». E colpisce duro: «A Roma la peggiore gestione dai tempi di Romolo e Remo» (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Grazie ma non mi candido”. Guido Bertolaso affida a Facebook il suo no definitivo alla corsa per il Campidoglio. Si dice lusingato dai tanti apprezzamenti e dal pressing per la candidatura alla successione di Virginia Raggi sotto la bandiera del centrodestra. Ma non basta, dice l’uomo del fare. Ex numero uno delle Protezione Civile e ‘salvatore’ dell’emergenza sanitaria in Lombardia, ribadisce la sua impossibilità a scendere in campo per guidare la Capitale. Bertolaso: “Sono lusingato ma non mi candido” “Arrivando in Lombardia ai primi di febbraio per contribuire alla campagna di vaccinazione, avevo chiarito fin da subito che non avrei potuto considerare altri impegni pubblici. Compreso – scrive il commissario straordinario per la campagna vaccinale in Lombardia – il sogno di costruire un futuro migliore per la città ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Grazie ma non mi”. Guidoaffida a Facebook il suo no definitivo alla corsa per il Campidoglio. Si dice lusingato dai tanti apprezzamenti e dal pressing per la candidatura alla successione di Virginia Raggi sotto la bandiera del centrodestra. Ma non basta, dice l’uomo del fare. Ex numero uno delle Protezione Civile e ‘salvatore’ dell’emergenza sanitaria in Lombardia, ribadisce la sua impossibilità a scendere in campo per guidare la Capitale.: “Sono lusingato ma non mi” “Arrivando in Lombardia ai primi di febbraio per contribuire alla campagna di vaccinazione, avevo chiarito fin da subito che non avrei potuto considerare altri impegni pubblici. Compreso – scrive il commissario straordinario per la campagna vaccinale in Lombardia – il sogno di costruire un futuro migliore per la città ...

Advertising

lucasofri : Non ho capito qual è il numero dei rifiuti di candidarsi che Albertini e Bertolaso devono raggiungere perché smetti… - SecolodItalia1 : Bertolaso: «Non mi candido». E colpisce duro: «A Roma la peggiore gestione dai tempi di Romolo e Remo»… - AndreaVenanzoni : Questo teatrino sta diventando indegno. E non mi riferisco certo a Bertolaso che se ritiene in maniera categorica… - Mattia_Lz : RT @HuffPostItalia: Bertolaso si tira di nuovo fuori: 'Non mi candido sindaco a Roma' -