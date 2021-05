Walmart | trimestrale batte le attese Continua la crescita dell’online

(Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) –, la più grande catena al mondo nel canale della grande distribuzione organizzata, ha registrato un fatturato di 138,31 miliardi di dollari nel primo trimestre dell’anno, in aumento di 3,7 miliardi o del 2,7% rispetto allo stesso periodo del 2020 e rispetto ai 131,97 miliardi di dollari attesi dal mercato. L’utile operativo consolidato è stato di 6,9 miliardi di dollari, in aumento del 32,3%, mentre l‘utile per azione adjusted è stato di 1,69 dollari, rispetto agli 1,21 previsti dagli analisti. Le vendite diInternational sono state di 27,3 miliardi di dollari, in calo di 2,5 miliardi (-8,3%). Le vendite nel segmento e-commerce negli Stati Uniti sono aumentate del 37% nei primi tre mesi dell’anno (sono più che raddoppiate negli ultimi due anni). La società ha migliorato la sua guidance per l’anno fiscale in corso: si ...

La società ha migliorato la sua guidance per l'anno fiscale in corso: si aspetta ora che l'utile per azione e l'utile operativo di USA aumentino con high single - digits (cioè dal 7 al 9%).