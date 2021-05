Vecchioni: “Battiato ha combattuto l’ovvio, suo genio non ancora compreso fino in fondo” (Di martedì 18 maggio 2021) “La prima volta che ho incontrato Battiato è stata nel 1973 a Forlì per una festa di piazza: è arrivato da solo con un transatlantico che era un organo e ha solo suonato senza cantare mentre io ho cantato canzoni difficilissime: un insuccesso totale”. Comincia così il ricordo, emozionante e affettuoso, che Roberto Vecchioni affida all’Adnkronos nell’esprimere il suo personale omaggio al grande maestro Franco Battiato, scomparso stamane a 76 anni. “Battiato -spiega Vecchioni- non è stato ancora compreso fino in fondo, quando questo avverrà ci si renderà conto che è stato un assoluto innovatore, un eclettico spaventoso che ha capito e studiato tutte le culture musicali”. E descrivendo la cifra poetica dell’artista catanese, osserva: ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 18 maggio 2021) “La prima volta che ho incontratoè stata nel 1973 a Forlì per una festa di piazza: è arrivato da solo con un transatlantico che era un organo e ha solo suonato senza cantare mentre io ho cantato canzoni difficilissime: un insuccesso totale”. Comincia così il ricordo, emozionante e affettuoso, che Robertoaffida all’Adnkronos nell’esprimere il suo personale omaggio al grande maestro Franco, scomparso stamane a 76 anni. “-spiega- non è statoin, quando questo avverrà ci si renderà conto che è stato un assoluto innovatore, un eclettico spaventoso che ha capito e studiato tutte le culture musicali”. E descrivendo la cifra poetica dell’artista catanese, osserva: ...

