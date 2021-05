Tutto su Nicola Savino | la vita privata | la carriera e le curiosità Chi è il conduttore delle Iene

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 18 maggio 2021)è untelevisivo e radiofonico italiano. Da giovanissimo si è approcciato al mondo della radio, la sua più grande passione, approdando in seguito anche in televisione, grazie alla sua bravura e all’apprezzamento del pubblico.su, chi è il presentatore in onda in questo periodo su Italia 1 il martedì sera con le. Chi è: gli esordi nel mondo della radioè nato a Lucca il 14 novembre 1967 da una famiglia del Sud trapiantata a Metanopoli, la città del metano, una frazione di San Donato Milanese (in provincia di Milano), dove il padre lavorava per l’ENI. Nel 1984, a soli 16 anni, ha iniziato a lavorare per un’emittente ...