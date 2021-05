Sì di tutti alle riaperture. Ma per Salvini è solo merito suo (Di martedì 18 maggio 2021) Dopo la raccolta firme per chiedere di togliere la misura “insensata” del coprifuoco con tanto di hasthtag #nocoprifuoco, lanciata da Matteo Salvini il 26 aprile scorso, dopo lo strappo della settimana prima in Cdm con l’astensione dei ministri leghisti sul decreto Covid che stabiliva la road map delle riaperture, alla vigilia della cabina di regia e del conseguente Consiglio dei ministri che ha licenziato il nuovo decreto, ieri il leader della Lega si è affidato nuovamente ai social per la sua battaglia contro le misure restrittive adottate dal governo (di cui fa parte) lanciando un sondaggio su Instagram: “La Lega chiede di riaprire in sicurezza anche tutte le attività al chiuso: bar, ristoranti, centri commerciali, piscine e palestre. Siete d’accordo?”, il quesito proposto al popolo del web. Dalla votazione che poteva essere effettuata nelle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 18 maggio 2021) Dopo la raccolta firme per chiedere di togliere la misura “insensata” del coprifuoco con tanto di hasthtag #nocoprifuoco, lanciata da Matteoil 26 aprile scorso, dopo lo strappo della settimana prima in Cdm con l’astensione dei ministri leghisti sul decreto Covid che stabiliva la road map delle, alla vigilia della cabina di regia e del conseguente Consiglio dei ministri che ha licenziato il nuovo decreto, ieri il leader della Lega si è affidato nuovamente ai social per la sua battaglia contro le misure restrittive adottate dal governo (di cui fa parte) lanciando un sondaggio su Instagram: “La Lega chiede di riaprire in sicurezza anche tutte le attività al chiuso: bar, ristoranti, centri commerciali, piscine e palestre. Siete d’accordo?”, il quesito proposto al popolo del web. Dalla votazione che poteva essere effettuata nelle ...

Advertising

M5S_Europa : La Giornata internazionale contro l'#omofobia, la #bifobia e la #transfobia ci ricorda l'urgenza di difendere… - LauraGaravini : Dall'America di #Biden ed #Harris una solidarietà concreta e tangibile. 80 milioni di #vaccini donati al mondo. La… - RegioneER : #Vaccinazioni anti #Covid. Nel giorno di apertura, in #EmiliaRomagna, per la fascia 40/49 anni, alle ore 11 sono ol… - News24Italy : #Live - Da domani coprifuoco alle 23 e dal 16 giugno aperte a tutti le vaccinazioni - d_granuzzo : RT @sabripillot: Lo striscione con il volto e la richiesta di giustizia e verità per #MarioPaciolla è ora affisso anche sull'edificio Sabin… -

Ultime Notizie dalla rete : tutti alle Il caso del Colonial Pipeline ...riavviato il nostro intero sistema di condutture e che la consegna del prodotto è iniziata in tutti ... "So che vedere le file alle pompe o alle stazioni di servizio senza benzina può essere estremamente ...

Pappagallo percussionista suona con un cucchiaio - ...tutti i video divertenti Pappagallo acrobata si arrampica sulla doccia - video Questo pappagallino ha la stoffa da vero acrobata: agganciato all'asciugamano si lascia ... Adorabile gattino alle prese ...

Sì di tutti alle riaperture. Ma per Salvini è solo merito suo | LA NOTIZIA LA NOTIZIA La società Madonna Ponte è definitivamente fallita Nata per il progetto immobiliare all’ex zuccherificio, comprendeva i maggiori costruttori di Fano e Pesaro. Di quell’avventura resta solo una foresta di cemento ...

Franco Battiato: «Anima gemella? Mai avuta, solo amiche. Non sono uno che litiga per il dentifricio» L'intervista del 2015 a Franco Battiato: «La Prospettiva Nevskij? A volte mi succede di scrivere cose perché sono in connessione con qualcos’altro. Chi dice che veniamo dalle scimmie è un brutto creti ...

...riavviato il nostro intero sistema di condutture e che la consegna del prodotto è iniziata in... "So che vedere le filepompe ostazioni di servizio senza benzina può essere estremamente ......i video divertenti Pappagallo acrobata si arrampica sulla doccia - video Questo pappagallino ha la stoffa da vero acrobata: agganciato all'asciugamano si lascia ... Adorabile gattinoprese ...Nata per il progetto immobiliare all’ex zuccherificio, comprendeva i maggiori costruttori di Fano e Pesaro. Di quell’avventura resta solo una foresta di cemento ...L'intervista del 2015 a Franco Battiato: «La Prospettiva Nevskij? A volte mi succede di scrivere cose perché sono in connessione con qualcos’altro. Chi dice che veniamo dalle scimmie è un brutto creti ...