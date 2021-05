Riaperture | Mattarella | questo è il tempo del rilancio comune

Advertising

NicolaPorro : ?? L'ideona di #Saviano sui migranti, il rinvio delle #riaperture, le perquisizioni ai blogger anti-#Mattarella. Que… - d_essere : RT @Italia00000: Nel #DDLZan ci sono: Lo stop del coprifuoco I ristori Le riaperture La riforma della giustizia L'immigrazione La sicurezz… - Italia00000 : Nel #DDLZan ci sono: Lo stop del coprifuoco I ristori Le riaperture La riforma della giustizia L'immigrazione La s… - grano90 : @RaiNews La cabina di regia sulle riforme dovete fare ! E che 'minchia' avete scomodato a fare un Mandrake in pens… - MauMilano : @borghi_claudio La situazione è questa; non si può attaccare la Lega sulle riaperture perché aveva ragione. L’Ue ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture Mattarella

Tiscali.it

La pandemia, ha sottolineato, "ha sottolineato come dipendiamo tutti gli uni dagli altri, quanto abbiamo bisogno degli altri, quanto sia necessario che ciascuno faccia la sua parte. In ......E/ Ecco cosa manca per chiudere la guerra al virus Adesso che il decretoc'è, ... Non è una delle ragioni principali che potrebbe indurre i partiti a rieleggere, ...(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "Come Regione Lombardia avevamo chiesto di più ma credo che stiamo andando nella giusta direzione". Lo ha detto il Governatore della regione Lombardia Attilio Fontana dall'univ ...Prima lo slittamento del coprifuoco, poi la riapertura dei centri commerciali nel weekend e, infine, quella delle palestre al chiuso. L'accelerazione per la ripartenza dell'Italia alla ...