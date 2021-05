Liverpool | Klopp | «Cresciuto a pane | Sacchi e Hodgson…» – VIDEO

Advertising

forumJuventus : Klopp: 'Difficile immaginare una Champions senza Liverpool e Juventus, ma la qualificazione va meritata' ???… - GoalItalia : Una Champions senza Juve e Liverpool? Klopp ha le idee chiare ?? 'Se non te lo meriti, non puoi farne parte' ?? - Mediagol : Liverpool, Klopp: 'Champions League? Qualificarsi sarebbe un'impresa' - Djnc78 : @LordGalurd Ehh, Klopp era il mio preferito ai tempi di Dortmund, prima della finale 2013. Lo era quando arrivò a L… - PanzerUberAlles : @Ciocio93 wijno è abituato con klopp a essere più che svelto... il liverpool quando gira è la squadra più veloce d'… -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool Klopp

Domani sera, alle ore 21.15, a 'Turf Moor', il Burnley di Sean Dyche ospiterà ildi Jürgen, il match è valido per la 38.a giornata di Premier League. P rima di scoprire dove vedere Burnley -in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due ...Alle ore 21.15 due match in programma a cominciare da Burnley -con la squadra di Dyche ... Dall'altra parte troviamo la squadra diche è reduce dall'incredibile successo esterno contro ...Il tecnico del Liverpool ha reso omaggio all'ex allanatore dei Reds, il quale ha dichiarato di volersi ritirare al termine della stagione con il Crystal Palace ...Dopo la finale di FA Cup, un'altra partita decisiva tra Leicester e Chelsea in Premier League Sono passati solo tre giorni dalla finale di Wembley ma stasera sarà di nuovo Chelsea-Leicester City. In b ...