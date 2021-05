LIVE Federer-Andujar, ATP Ginevra in DIRETTA: Cilic perde il primo set! In ritardo il ritorno dell’elvetico (Di martedì 18 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.11 Bisognerà attendere ancora un po’ per il ritorno in campo dello svizzero in patria: Maric Cilic ha appena perso il primo parziale al tie-break per 7 punti a 5 contro il padrone di casa Dominic Stricker. 14.02 L’ungherese attende uno tra Marin Cilic e la wildcard di casa Dominic Stricker, tra poco in campo sul Centrale. A seguire, il ritorno di Roger Federer contro Pablo Andujar. Restate con noi! 14.01 Si è appena concluso il match di quasi due ore tra Marton Fucsovics e il padrone di casa qualificato Henri Laaksonen: l’ungherese ha vinto con un doppio 7-5. 14.00 Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Roger Federer e ... Leggi su oasport (Di martedì 18 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.11 Bisognerà attendere ancora un po’ per ilin campo dello svizzero in patria: Maricha appena perso ilparziale al tie-break per 7 punti a 5 contro il padrone di casa Dominic Stricker. 14.02 L’ungherese attende uno tra Marine la wildcard di casa Dominic Stricker, tra poco in campo sul Centrale. A seguire, ildi Rogercontro Pablo. Restate con noi! 14.01 Si è appena concluso il match di quasi due ore tra Marton Fucsovics e il padrone di casa qualificato Henri Laaksonen: l’ungherese ha vinto con un doppio 7-5. 14.00 Buon pomeriggio e bentrovati alladel match tra Rogere ...

Advertising

LorenzoAndreol4 : RT @SuperTennisTv: Dopo due anni di attesa, Roger #Federer torna in campo sulla terra rossa! ? Live alle 15:30 su #SuperTennisTV il suo m… - zazoomblog : LIVE Federer-Andujar ATP Ginevra in DIRETTA: in campo Cilic! A seguire il ritorno dell’elvetico - #Federer-Andujar… - SuperTennisTv : Dopo due anni di attesa, Roger #Federer torna in campo sulla terra rossa! ? Live alle 15:30 su #SuperTennisTV il… - livetennisit : ATP Ginevra e Lione: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 2. In campo 5 azzurri e anche il ritorno di Roger Fe… - infoitsport : LIVE Federer-Andujar, risultato in tempo reale Atp Ginevra 2021: inizio ore 16.00 -