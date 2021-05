Le truffe e gli hackeraggi… (Di martedì 18 maggio 2021) Mi sono ritrovato taggato in un post di un mio contatto virtuale, il post era un elenco di nomi di altri account Facebook – contatti anch’essi in comune con chi ci taggava -, un link e un commento sempre dell’autore del post che diceva: Un articolo così interessante! Prima di condividerlo con voi, ho deciso di mettere i miei fondi di riserva in questa app e condividere i miei risultati. Ebbene, dopo un paio di giorni posso solo dire: WOW! Ho appena ritirato un profitto totale di 728,62 € Ho pensato di taggare quanti più di voi possibile in modo da poter spargere la voce Il link mostrava questa immagine: E rimandava a un’altra pagina, questa: Gianluca Vacchi a Mediobanca: ‘Come Diventare Ricchi Velocemente in Italia? E la più grande opportunità che io abbia mai visto in vita mia.’Siamo di fronte a una delle solite truffe del web, che ci spinge a cliccare per ... Leggi su butac (Di martedì 18 maggio 2021) Mi sono ritrovato taggato in un post di un mio contatto virtuale, il post era un elenco di nomi di altri account Facebook – contatti anch’essi in comune con chi ci taggava -, un link e un commento sempre dell’autore del post che diceva: Un articolo così interessante! Prima di condividerlo con voi, ho deciso di mettere i miei fondi di riserva in questa app e condividere i miei risultati. Ebbene, dopo un paio di giorni posso solo dire: WOW! Ho appena ritirato un profitto totale di 728,62 € Ho pensato di taggare quanti più di voi possibile in modo da poter spargere la voce Il link mostrava questa immagine: E rimandava a un’altra pagina, questa: Gianluca Vacchi a Mediobanca: ‘Come Diventare Ricchi Velocemente in Italia? E la più grande opportunità che io abbia mai visto in vita mia.’Siamo di fronte a una delle solitedel web, che ci spinge a cliccare per ...

Advertising

alkampfer : RT @_happycactus_: Con l'aumento delle truffe, è prevedibile che le banche inizino a scaricare la responsabilità sui clienti. Non ci si può… - mari_casu : RT @SardiniaPost: Il progetto della Polizia locale di Sassari prevede un'omelia laica, al termine della messa per aiutare gli anziani a ric… - _happycactus_ : Con l'aumento delle truffe, è prevedibile che le banche inizino a scaricare la responsabilità sui clienti. Non ci s… - kiara86769608 : RT @SardiniaPost: Il progetto della Polizia locale di Sassari prevede un'omelia laica, al termine della messa per aiutare gli anziani a ric… - SardiniaPost : Il progetto della Polizia locale di Sassari prevede un'omelia laica, al termine della messa per aiutare gli anziani… -