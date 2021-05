La Lazio non riesce a spingere il Toro in B: 0-0 (Di martedì 18 maggio 2021) – Ci ha provato in tutti i modi a spingere il Toro in B. Non per cattiveria, ma per salvare il Benevento, guidato da Pippo Inzaghi. Simone ha incitato fino all’ultimo i suoi, e i suoi hanno risposto dando il massimo, ma il Toro non è certo stato a guardare. Gol non se ne sono visti, a parte quello, molto bello, annullato a Immobile all’ultimo minuto del primo tempo. Annullato per una spintarella, proprio leggera, di Muriqi a Nkoulou mentre regalava un pallone d’oro al grande attaccante romano. La Lazio può recriminare anche per due rigori che, a ben guardare le immagini, erano sacrosanti ma che Pairetto e il Var non hanno concessi. E piangere su un altro rigore, questo concesso da Pairetto e dal Var per un fallo che forse non c’era. Gran tiro di Immobile che quasi fa crollare il palo a destra di Sirigu, ma questi pali ... Leggi su romadailynews (Di martedì 18 maggio 2021) – Ci ha provato in tutti i modi ailin B. Non per cattiveria, ma per salvare il Benevento, guidato da Pippo Inzaghi. Simone ha incitato fino all’ultimo i suoi, e i suoi hanno risposto dando il massimo, ma ilnon è certo stato a guardare. Gol non se ne sono visti, a parte quello, molto bello, annullato a Immobile all’ultimo minuto del primo tempo. Annullato per una spintarella, proprio leggera, di Muriqi a Nkoulou mentre regalava un pallone d’oro al grande attaccante romano. Lapuò recriminare anche per due rigori che, a ben guardare le immagini, erano sacrosanti ma che Pairetto e il Var non hanno concessi. E piangere su un altro rigore, questo concesso da Pairetto e dal Var per un fallo che forse non c’era. Gran tiro di Immobile che quasi fa crollare il palo a destra di Sirigu, ma questi pali ...

Advertising

borghi_claudio : Eh si... Brava regione Lazio. Gli studenti dopo due anni in dad non aspettavano altro. - LegaSalvini : ?? Rossano Sasso: Gender nelle scuole del Lazio? Inaccettabile. Ho informato i vertici del Ministero, che ha già sta… - marcoconterio : ???? Sorpresa #Lazio: non solo Gennaro Gattuso per il possibile dopo Simone Inzaghi. Sergio Conceicao del #FCPorto è… - IXgennaio1900 : @Frances44892680 A me di Sassuolo lazio non me ne frega in cazzo...campionato finito grazie al cielo - emanueleroli : @90ordnasselA A me l’unica cosa che non va giù sportivamente è che sia stata giocata Lazio torino adesso e non molt… -