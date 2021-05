Inzaghi e la condanna alla B del fratello: 'È stata partita vera, mi dispiace per Filippo' (Di martedì 18 maggio 2021) "Mi dispiace per la mancata vittoria e per la retrocessione di mio fratello. Abbiamo fatto una grande partita, ma non siamo riusciti a segnare. Ho fatto i complimenti ai ragazzi". Parole del tecnico ... Leggi su gazzetta (Di martedì 18 maggio 2021) "Miper la mancata vittoria e per la retrocessione di mio. Abbiamo fatto una grande, ma non siamo riusciti a segnare. Ho fatto i complimenti ai ragazzi". Parole del tecnico ...

