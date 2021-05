Gianluca non ce l’ha fatta, morto 27enne ferito a Casoria (Di martedì 18 maggio 2021) E’ morto, a causa di complicazioni intervenute, Gianluca Coppola, 27enne di Casoria (Napoli) ferito con due colpi di pistola lo scorso 8 aprile in via Europa, a Casoria. L’autore del ferimento è stato poi sottoposto a fermo. Coppola era stato trasportato all’ospedale Cardarelli di Napoli e le sue condizioni erano apparse subito gravi. Sull’accaduto hanno indagato i Carabinieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 18 maggio 2021) E’, a causa di complicazioni intervenute,Coppola,di(Napoli)con due colpi di pistola lo scorso 8 aprile in via Europa, a. L’autore del ferimento è stato poi sottoposto a fermo. Coppola era stato trasportato all’ospedale Cardarelli di Napoli e le sue condizioni erano apparse subito gravi. Sull’accaduto hanno indagato i Carabinieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

gmdeserio : RT @VallyLongo: Il film 'Spaccapietre (Una Promessa) di Gianluca & Massimiliano De Serio prende spunto da questa vicenda. Non dimenticare… - _GianLuca_ : RT @Antonio_Caramia: Chi dice che in DAD o in smartworking non si faccia nulla, forse riversa sugli altri il proprio comportamento. - gianluca_sarto : @diegofornero Infatti. Però sull’ultima frase non sono troppo d’accordo, o meglio, credo che le notizie vengano lette eccome. - zazoomblog : Gianluca non ce l’ha fatta morto 27enne ferito a Casoria - #Gianluca #fatta #morto #27enne - CarloPelissero : @gianluca_sarto Assolutamente no, ma la nostra società non fa testo perché è completamente alienata da ciò che gli succede intorno -