Gaza, continua il lancio di razzi (Di martedì 18 maggio 2021) continua il lancio di razzi da Gaza. Secondo quanto riferito dalle Forze di difesa israeliane, dalle 19 ora locale di ieri alle 7 di stamattina dalla Striscia sono partiti 90 razzi, una ventina dei quali sono finiti a Gaza. Il sistema di difesa antimissile Iron Dome ne ha intercettati "decine", hanno riferito fonti militari senza precisare quanti. E' salito a 212 il numero delle vittime palestinesi nei raid israeliani a Gaza, secondo quanto riferito il ministero della Sanità della Striscia, secondo cui tra i morti si contano anche 61 bambini e 36 donne. Oltre 150 "terroristi" sono stati uccisi finora nei raid israeliani sulla Striscia di Gaza, ha riferito il portavoce delle Forze di difesa israeliane, Hidai Ziberman, secondo il quale oltre 120 dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Gaza continua Mo: Idf, nella notte lanciati da Gaza 90 razzi Continua il lancio di razzi da Gaza. Secondo quanto riferito dalle Forze di difesa israeliane, dalle 19 ora locale di ieri alle 7 di stamattina dalla Striscia sono partiti 90 razzi, una ventina dei ...

Israele, nuovi attacchi dell'IDF a Gaza: colpiti edificio Mezza Luna Rossa e centro Covid I palestinesi hanno denunciato gli attacchi indiscriminati da parte di Tel Aviv contro strutture civili. Continua ad essere lontano il cessate il fuoco a Gaza, al termine dell' ennesima notte di scontri tra le forze armate israeliane e le milizie filopalestinesi arroccate tra la Striscia e le zone ...

Gaza, continua il lancio di razzi Adnkronos Fra Gaza e Gerusalemme Siamo di fronte all’ennesima, grave, acutizzazione di una crisi che continua strisciante da decine di anni. Lo stillicidio di morti e feriti quasi quotidiani in Cisgiordania e Gerusalemme Est per ( ...

Israele rade al suolo il palazzo delle Tv internazionali a Gaza: Ap e al Jazira protestano Continua senza tregua l'aggressione via aerea da parte di Israele nei confonti dei palestinesi di GAza, mentre i molti capi profughi monta la protesta. L'ultimo grave atto è stato quello di colpire il ...

