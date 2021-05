Freuler | ' Atalanta | è ora di alzare un trofeo CR7? Si tenga la maglia'

(Di martedì 18 maggio 2021) 'Senti, non mi fare anche tu la domanda su Ennenda e la fabbrica di cioccolato: io non sono nato lì, lo scrisse un giornalista e ora dappertutto in Internet leggo questo errore. Vengo da Wetzikon, un paese a 100 chilometri e 'sta cosa mi fa anche arrabbiare...'. Diretto. Remoti entra così, in campo e fuori. Sincero, come il suo calcio: pochi ...

Ultime Notizie dalla rete : Freuler Atalanta

Remoti entra così, in campo e fuori. Sincero, come il suo calcio: pochi svolazzi, tanta concretezza. All'lo amano proprio per questo. Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, ...Allenatore: Andrea Pirlo(3 - 4 - 2 - 1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Romero; Gosens,, De Roon, Hateboer; Pessina, Malinovskyi; Zapata. Allenatore: Gianpiero Gasperini Arbitro : Davide ..."Ronaldo? Si tenga la maglia. Abbiamo già battuto la Juve e Ronaldo non la prese bene". Titola così la Gazzetta dello Sport nella lunga ...Dubbio modulo per Gian Piero Gasperini, che deve ancora decidere tra il 3-4-2-1 ed il 3-4-1-2. Nel primo caso spazio per Pessina e Malinovskyi alle spalle di Zapata, altrimenti panchina per l'ucraino ...