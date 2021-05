Enrico Letta nella tenaglia delle sindache

Advertising

AnnalisaChirico : La proposta di Enrico Letta volta a introdurre una tassa di successione, prontamente stroncata dal premier Mario Dr… - davidefaraone : «Questo è il momento di dare i soldi ai cittadini e di non prenderli, perché siamo ancora in un momento di recessio… - LegaSalvini : TASSE, MATTEO SALVINI ANNIENTA QUEL 'GENIO' DI ENRICO LETTA: VUOLE TOGLIERE SOLDI AGLI ITALIANI - g_l_morotti : RT @DeShindig: #tassadisuccessione Sincere congratulazioni a Enrico Letta che riesce nella difficile impresa di farsi dire #staisereno an… - Quelkevlin : RT @DeShindig: #tassadisuccessione Sincere congratulazioni a Enrico Letta che riesce nella difficile impresa di farsi dire #staisereno an… -

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Letta

... incrinando le strategie grillina dei Conte e piddina, in continuità da Zingaretti a. Si è ... con buona e vecchia cucina politica, avevano accettato l'unità di intenti progettata dall'ed ...Questa la proposta lanciata ieri dal segretario del Pd,. Nel dettaglio la proposta prevede una dote di 10mila euro ai diciottenni della "generazione Covid", da finanziare con un aumento ...Io spero vivamente che Enrico Letta rimanga tanto anni alla guida del PD. Perché è un uomo per bene, è un puro. Ha un’anima candida e incantata. Vive nel suo mondo meraviglioso, un po’ come Alice nel ...(Teleborsa) - Una dote per i diciottenni. Per la generazione più in crisi un aiuto concreto per studi, lavoro, casa. Per essere seri va finanziata non a debito (lo ripagherebbero loro) ma ...