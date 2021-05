È morto Franco Battiato | il cantautore siciliano aveva 76 anni

(Di martedì 18 maggio 2021) Si è spento questa mattina nella sua residenza di Milo, in Sicilia, il76. A renderlo noto è la sua famiglia. I funerali saranno celebrati nella villa nel Catanese domani mattina, mercoledì 19 maggio, in forma strettamente privata e riservata: sarà un sacerdote amico dell'artista a presiedere la cerimonia e poi, secondo quanto si è appreso, la salma sarà cremata e le ceneri saranno conservate nella cappella di famiglia., genio imprevedibile ed eclettico della musica italiana, ha spaziato tra una grande quantità di generi, dalla musica pop a quella colta, tra momenti di avanguardia e la grande popolarità raggiunta soprattutto a partire dall'album "La voce del padrone" del 1981. Nella sua lunga carriera ha pubblicato brani indimenticabili ...

Come èBattiato? Parla il fratello Michele Accanto alla dimora diBattiato , a Milo, proprio alle pendici dell'Etna, è scattato un servizio d'ordine e solo pochi intimi potranno ...La musica italiana ha perso un altro gigante.Battiato se n'è andato, sconfitto da una lunga malattia. Gli ultimi anni li ha passati quasi in ritiro, in casa, a Milo, sulle pendici dell'Etna, lo stesso posto scelto da Lucio Dalla come ...Franco Battiato ci ha lasciato a 76 anni e a raccontare i suoi ... lo scorso marzo non ha rinunciato a festeggiare in famiglia il suo compleanno. Il Maestro è morto a Milo, nel catanese, dove ha ...'La cura', 'Centro di gravità permanente' e una lunga serie di successi che hanno fatto la storia della musica del nostro Paese. Battiato aveva 76 anni ...