Covid | Mattarella “E’ il tempo del rilancio comune”

(Di martedì 18 maggio 2021) BRESCIA (ITALPRESS) – “Questo è ildel”. Con queste parole il capo dello Stato Sergioha inaugurato l’anno accademico 2020-2021 dell’Università degli Studi a Brescia, una delle città più colpite dalla pandemia.“Dipendiamo l’uno dall’altro, abbiamo bisogno l’uno dell’altro – ha detto il presidente-. Ciascuno deve fare la propria parte”.“Essere qui è importante perchè desidero continuare a visitare gli atenei” con la consapevolezza e l’importanza del “loro ruolo nel nostro Paese”, ha proseguito il capo dello Stato, puntualizzando come “debba aumentare il numero di laureati nel nostro Paese”.“Abbiamo affrontato e tuttora affrontiamo una terribile pandemia, che ha sconvolto il mondo intero ed è entrata minacciosamente nella vita di ciascuno di noi. La città e ...

E' il messaggio di speranza lanciato dal presidente della Repubblica, Sergio. Sono, ...L'Austria eliminerà gradualmente AstraZeneca dal suo programma di vaccinazioni contro il- 19 a ...'Questo è il tempo del rilancio'. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio, in visita all'Università di Brescia, all'indomani delle riaperture graduali decise dal governo. 'La vicinanza alla città e alla provincia di Brescia è stata ampia, questo è il tempo del ...Cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Brescia con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un minuto di silenzio per le vittime del Covid ad avvio della cerimonia ...Un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del Covid alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università degli Studi di Brescia, alla quale partecipa il ...