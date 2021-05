Corciano | scontro tra due auto | morta bimba di 4 anni La madre ricoverata in codice rosso

(Di martedì 18 maggio 2021)tra duedi 4. Un grave incidente stradale avvenuto nel comune diha causato la morte di una bambina di appena 4che si trovava in macchina con la mamma. La donna è statainmentre altre due persone sono rimaste ferite in modo meno grave. Si indaga sulle dinamiche del sinistro stradale. Una bambina di appena quattroin un incidente stradale che ha coinvolto nella serata di oggi 17 maggio duenel comune di, tra Migiana e Mantignana. Lasi trovava in macchina con la mamma che sarebbe rimasta gravemente ferita. ...

Enorme tragedia sull'asfalto del Perugino lungo la Sp172 tra Montemalbe e Migiana nel comune di. A causa di un violentofrontale tra due macchine, una bambina di 5 anni ha perso la vita. Alla guida della vetture c'era la sua mamma, Giovanna, che è stata portata in ospedale in ...... una frazione del comune di, in provincia di Perugia : ieri pomeriggio, 17 maggio 2021, ... Sta di fatto che loè stato molto violento, a tal punto che Priscilla non ce l'ha fatta. ...Scontro tra due auto,muore bimba di 4 anni. Una bambina di appena quattro anni è morta in un incidente stradale che ha coinvolt ...Ancora poco chiare le dinamiche dell'incidente frontale che ha visto morire la piccola Priscilla a soli 4 anni.