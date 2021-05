Copasir: Vito, 'da Volpi tutte scuse per non dimettersi' (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag (Adnkronos) - "tutte scuse per non dimettersi. In caso (improbabile o impossibile) di manca elezione di un nuovo presidente, presiederebbe il vicepresidente Adolfo Urso che come prevede la legge è di opposizione". Lo scrive su Twitter il deputato di FI Elio Vito sulle dimissioni del presidente del Copasir Volpi. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag (Adnkronos) - "per non. In caso (improbabile o impossibile) di manca elezione di un nuovo presidente, presiederebbe il vicepresidente Adolfo Urso che come prevede la legge è di opposizione". Lo scrive su Twitter il deputato di FI Eliosulle dimissioni del presidente del

Advertising

elio_vito : Dichiarazione comune di Fausto #Bertinotti, Laura #Boldrini, Gianfranco #Fini, Irene #Pivetti “non vediamo come si… - elio_vito : La quinta (!) conferenza stampa “La democrazia del diritto” per il rispetto della legge che assegna all’opposizione… - TV7Benevento : Copasir: Vito, 'da Volpi tutte scuse per non dimettersi'... - elio_vito : RT @GiulioTerzi: Conferenza stampa 'Il Copasir e la democrazia del diritto. Ripristinare la legalità' @GlobalCRL @fleinaudi - elio_vito : RT @AA31192Patriota: Le dichiarazioni del presidente @volpi_raffaele sono gravissime così come ho affermato e ribadisco che lo sono in virt… -