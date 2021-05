Contromano sull’Appia | provocò morte di un 61enne | arrestato albanese

Leggi su anteprima24

(Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIn data 14 maggio 2021, nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, i Carabinieri della Compagnia di Capua (CE), con il supporto operativo dei Carabinieri della Compagnia di Vipiteno (BZ), hanno dato esecuzione ad un provvedimento di fermo di indiziato di delitto disposto dal Pubblico Ministero nei confronti di un cittadino, per il reato di omicidio stradale aggravato dalla fuga del conducente. In particolare, le indagini espletate hanno consentito di ricostruire la dinamica del sinistro mortale avvenuto in seguito alle condotte ascrivibili all’indagato che, alla guida di un autoveicolo, percorrevail tratto stradale ad una velocità di gran lunga superiore al limite imposto e terminava la marcia impattando frontalmente contro un altro veicolo – condotto da ...