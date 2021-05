Campagna Alfasigma, cartone animato per ‘spiegare’ la colonscopia (Di martedì 18 maggio 2021) “Per fare una colonscopia di qualità occorre una preparazione di qualità”: sono queste le parole con cui Ludovico, il bambino protagonista del cartone animato, spiega a suo padre in che modo può prepararsi al meglio all’esame utile per la diagnosi e la prevenzione di molte patologie intestinali, tra cui il tumore del colon-retto quale è la colonscopia. Il cartoon fa parte della Campagna di sensibilizzazione promossa da Alfasigma e sviluppata con la consulenza scientifica di due gastroenterologi di Bologna: Lorenzo Fuccio, professore di Gastroenterologia presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Bologna e Carlo Fabbri, direttore Uoc Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’ospedale G.Morgagni-L.Pierantoni, Azienda Usl Romagna Forlì-Cesena. Secondo gli ultimi dati de “I ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 maggio 2021) “Per fare unadi qualità occorre una preparazione di qualità”: sono queste le parole con cui Ludovico, il bambino protagonista del, spiega a suo padre in che modo può prepararsi al meglio all’esame utile per la diagnosi e la prevenzione di molte patologie intestinali, tra cui il tumore del colon-retto quale è la. Il cartoon fa parte delladi sensibilizzazione promossa dae sviluppata con la consulenza scientifica di due gastroenterologi di Bologna: Lorenzo Fuccio, professore di Gastroenterologia presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Bologna e Carlo Fabbri, direttore Uoc Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’ospedale G.Morgagni-L.Pierantoni, Azienda Usl Romagna Forlì-Cesena. Secondo gli ultimi dati de “I ...

Advertising

lifestyleblogit : Campagna Alfasigma, cartone animato per 'spiegare' la colonscopia - - italiaserait : Campagna Alfasigma, cartone animato per ‘spiegare’ la colonscopia - AisfOdv : 'Fibro.. Che? Diamo un volto alla fibromialgia', una campagna promossa da AISF Odv e realizzata con il contributo n… - AlfasigmaSpa : Oggi in occasione della #GiornataMondialedellaFibromialgia nasce 'Fibro.. Che? Diamo un volto alla fibromialgia' un… -

Ultime Notizie dalla rete : Campagna Alfasigma Campagna Alfasigma, cartone animato per 'spiegare' la colonscopia Il cartoon fa parte della campagna di sensibilizzazione promossa da Alfasigma e sviluppata con la consulenza scientifica di due gastroenterologi di Bologna: Lorenzo Fuccio, professore di ...

Un cartone animato per 'spiegare' la colonscopia Il cartoon fa parte della campagna di sensibilizzazione promossa da Alfasigma e sviluppata con la consulenza scientifica di due gastroenterologi di Bologna: Lorenzo Fuccio, professore di ...

Campagna Alfasigma, cartone animato per 'spiegare' la colonscopia Cosenzachannel.it Campagna Alfasigma, cartone animato per ‘spiegare’ la colonscopia “Per fare una colonscopia di qualità occorre una preparazione di qualità”: sono queste le parole con cui Ludovico, il bambino protagonista del cartone animato, spiega a suo padre in che modo può prepa ...

Un cartone animato per 'spiegare' la colonscopia “Per fare una colonscopia di qualità occorre una preparazione di qualità”: sono queste le parole con cui Ludovico, il bambino protagonista del cartone animato, spiega a suo padre in che modo può prepa ...

Il cartoon fa parte delladi sensibilizzazione promossa dae sviluppata con la consulenza scientifica di due gastroenterologi di Bologna: Lorenzo Fuccio, professore di ...Il cartoon fa parte delladi sensibilizzazione promossa dae sviluppata con la consulenza scientifica di due gastroenterologi di Bologna: Lorenzo Fuccio, professore di ...“Per fare una colonscopia di qualità occorre una preparazione di qualità”: sono queste le parole con cui Ludovico, il bambino protagonista del cartone animato, spiega a suo padre in che modo può prepa ...“Per fare una colonscopia di qualità occorre una preparazione di qualità”: sono queste le parole con cui Ludovico, il bambino protagonista del cartone animato, spiega a suo padre in che modo può prepa ...