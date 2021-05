Borsa:Europa apre in rialzo, ottimismo riaperture e ripresa (Di martedì 18 maggio 2021) Le Borse europee avviano la seduta in terreno positivo, in scia con le Piazze asiatiche. Tra gli investitori torna l'ottimismo sulla ripresa economica e sull'allentamento delle restrizioni per ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 maggio 2021) Le Borse europee avviano la seduta in terreno positivo, in scia con le Piazze asiatiche. Tra gli investitori torna l'sullaeconomica e sull'allentamento delle restrizioni per ...

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa Borse Ue positive con riaperture e prospettive economia. A Piazza Affari bene Cnh Industrial La Borsa di Taiwan, in particolare, ha recuperato il 4,8% mentre il governo è in contatto con il presidente americano Joe Biden per ottenere parte delle dosi di vaccino che Washington invierà all'...

Borsa: Europa fiacca con futures Usa, tiene Milano a +0,1% Agenzia ANSA Morning note: Intesa Sanpaolo, la giornata dei mercati -2- Vediamo un'inflazione poco sopra l'1% in media d'anno nel 2021 e all'1% nel 2022. L'inflazione italiana dovrebbe rimanere piu' contenuta rispetto alla media della zona euro.

