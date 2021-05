Animal Crossing: New Horizons: nss porta Puma e StockX all’interno del gioco (Di martedì 18 maggio 2021) Dopo il successo delle release fisiche, le nuove football jersey di nss arrivano nel mondo di Animal Crossing: New Horizons, il videogame di successo per Nintendo Switch con oltre 31 milioni di copie vendute, di cui 7 milioni solo in Europa. Le due jersey, realizzate in collaborazione con Puma e con StockX, potranno adesso essere scaricate e indossate dal vostro avatar, portando il rapporto tra calcio e moda verso una dimensione digitale e interattiva. Gli ultimi anni hanno infatti visto sempre di più le maglie da calcio conquistare le passerelle e i gusti dei fashion-addict, diventando uno dei trend più interessanti del momento. Entrambe le collaborazioni di nss mettono Napoli al centro dello storytelling: la “Volcano jersey” ha costruito un ponte tra la città e Kagoshima, ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 18 maggio 2021) Dopo il successo delle release fisiche, le nuove football jersey di nss arrivano nel mondo di: New, il videogame di successo per Nintendo Switch con oltre 31 milioni di copie vendute, di cui 7 milioni solo in Europa. Le due jersey, realizzate in collaborazione cone con, potranno adesso essere scaricate e indossate dal vostro avatar,ndo il rapporto tra calcio e moda verso una dimensione digitale e interattiva. Gli ultimi anni hanno infatti visto sempre di più le maglie da calcio conquistare le passerelle e i gusti dei fashion-addict, diventando uno dei trend più interessanti del momento. Entrambe le collaborazioni di nss mettono Napoli al centro dello storytelling: la “Volcano jersey” ha costruito un ponte tra la città e Kagoshima, ...

Advertising

westelandbaby : @seulgami solo se compri animal crossing… e streammi il cb dei seventeen il 18 giugno ?? - NPlayerItalia : Animal Crossing New Horizons: al via un nuovo evento speciale per festeggiare la giornata internazionale dei musei - _HYUCKARL : nonononon mi sta riprendendo malissimo senza animal crossing non è giusto è tutto cosi carino e vorrei troppo es… - _HYUCKARL : still pensanding ad animal crossing letterlmente l'unica cosa che mi fa sorridere e niente ancora niente la vita mi odia - achondritee : cazzo domenica mi son scordata di comprare le rape su animal crossing -